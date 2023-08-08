Десантис: Трамп однозначно проиграл выборы 2020 года в США
Кандидат в президенты США Рон Десантис заявил, что бывший американский лидер Дональд Трамп точно проиграл выборы 2020 года.
«Тот, кто кладёт руку на Библию 20 января каждые четыре года, становится победителем… Конечно же, Трамп проиграл», — сказал Десантис в интервью телеканалу NBC.
Он отметил, что республиканцы потерпят поражение и на выборах в 2024 году, если будут рассматривать их как референдум по скандалам вокруг Трампа.
Ранее Трамп заявил, что готов сдаться правоохранительным органам, если суд признает его виновным по делу о штурме Капитолия.