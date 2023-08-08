Десантис: Трамп однозначно проиграл выборы 2020 года в США

«Тот, кто кладёт руку на Библию 20 января каждые четыре года, становится победителем… Конечно же, Трамп проиграл», — сказал Десантис в интервью телеканалу NBC.

Он отметил, что республиканцы потерпят поражение и на выборах в 2024 году, если будут рассматривать их как референдум по скандалам вокруг Трампа.