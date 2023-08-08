$94.81+1.03103.84+1.31

Десантис: Трамп однозначно проиграл выборы 2020 года в США

Кандидат в президенты США Рон Десантис заявил, что бывший американский лидер Дональд Трамп точно проиграл выборы 2020 года.

Десантис: Трамп однозначно проиграл выборы 2020 года в США
© ТАСС/EPA

«Тот, кто кладёт руку на Библию 20 января каждые четыре года, становится победителем… Конечно же, Трамп проиграл», — сказал Десантис в интервью телеканалу NBC.

Он отметил, что республиканцы потерпят поражение и на выборах в 2024 году, если будут рассматривать их как референдум по скандалам вокруг Трампа.

Ранее Трамп заявил, что готов сдаться правоохранительным органам, если суд признает его виновным по делу о штурме Капитолия.

Он не признал дополнительные обвинения.