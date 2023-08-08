Нуланд заявила о рисках в случае приглашения ЧВК «Вагнер» в Нигер
В случае приглашения ЧВК «Вагнер» от Нигера существуют риски для суверенитета этой страны, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление заместителя главы Госдепа Соединенных Штатов Виктории Нуланд.
По ее словам, мятежники это понимают.
«Люди, которые предприняли здесь эти действия [мятежники], очень хорошо понимают риски для их суверенитета, когда приглашают „Вагнер“», — заявила она.
Дипломат провела встречи с военачальниками мятежников. Отмечается, что переговоры о прекращении конфликта результатов не дали.
Нуланд указала, что разговоры были предельно откровенными и порой весьма непростыми. Отмечается, что мятежники не приняли предложения американских властей о попытках восстановить демократический порядок. Замглавы американского внешнеполитического ведомства также не смогла встретиться со свергнутым президентом Нигера Мохамедом Базумом.