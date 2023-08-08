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Нуланд заявила о рисках в случае приглашения ЧВК «Вагнер» в Нигер

В случае приглашения ЧВК «Вагнер» от Нигера существуют риски для суверенитета этой страны, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление заместителя главы Госдепа Соединенных Штатов Виктории Нуланд.

Нуланд заявила о рисках в случае приглашения ЧВК «Вагнер» в Нигер
© Рамблер

По ее словам, мятежники это понимают.

«Люди, которые предприняли здесь эти действия [мятежники], очень хорошо понимают риски для их суверенитета, когда приглашают „Вагнер“», — заявила она.

Дипломат провела встречи с военачальниками мятежников. Отмечается, что переговоры о прекращении конфликта результатов не дали.

Нуланд указала, что разговоры были предельно откровенными и порой весьма непростыми. Отмечается, что мятежники не приняли предложения американских властей о попытках восстановить демократический порядок. Замглавы американского внешнеполитического ведомства также не смогла встретиться со свергнутым президентом Нигера Мохамедом Базумом.

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