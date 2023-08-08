Министерство обороны Украины перечислило 27 млрд гривен ($730,7 млн) на закупку оружия, которое до сих пор не получило. Об этом сообщили в украинской общественной организации «Центр противодействия коррупции».

Ранее издание «Украинская правда» информировало, что военное ведомство Украины заплатило около $38 млн украинской фирме за поставку мин, однако до сих пор не получило ни одной.

«Наличие просроченной дебиторской задолженности означает, что минобороны перечислило компаниям деньги, однако товар так и не получило в срок, предусмотренный контрактами», — говорится в заявлении Центра.

Агентство Reuters со ссылкой на источники также сообщало, что США объявят о новом пакете военной помощи Украине на $200 млн из средств, которые ранее были выделены из-за бухгалтерской ошибки.

При этом депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявлял, что в июле в бюджет Украины поступило более $5 млрд международной помощи в виде грантов и кредитов.