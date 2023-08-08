Западные страны с помощью встречи по Украине в Джидде (Саудовская Аравия) рассчитывают убедить другие государства согласиться с мирным планом президента Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-посла Южно-Африканской Республики в Португалии и Кении Кингсли Махубелу.

По его словам, Пекин направил своего специального посланника по Евразии, который заявил, что есть много разногласий. Бывший дипломат назвал тупиком все, чтобы не происходило в Джидде, так как «встреча имеет проблемы». Повестка дня Соединенных Штатов и Европейского союза, по словам экс-посла, состоит в том, чтобы убедить других согласиться с планом Зеленского из 10 пунктов.

Махубела считает этот документ «капитуляцией» и «иллюзией». При этом мирный план КНР, состоящий из 12 пунктов, практичен, потому что учитывает обеспокоенность и интересы народа России. Не все страны на переговорах в Саудовской Аравии настроены против Москвы, указал бывший посол.

Консультации в Джидде состоялись 5-6 августа без представителей России. Встреча была организована по инициативе наследного принца Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Москвой и Украиной.