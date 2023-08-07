Ермак заявил о разногласиях по «формуле мира» на саммите в Джидде
В ходе саммита в Джидде возникли определенные разногласия по ключевым пунктам украинской «формулы мира», рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале. Об этом пишет «КоммерсантЪ».
Двухдневные консультации по мирному урегулированию ситуации на Украине прошли в Саудовской Аравии 5-6 августа. На конференцию были приглашены представители США, Китая, Индонезии, Индии, Мексики и ряда других стран. Россия не получила приглашение.
По словам Ермака, если бы все страны, что приняли участие в конференции, сразу приняли бы все условия, то в конце августа Киев принимал бы «саммит мира».
Вместе с тем, уточнил чиновник, ряд пунктов не вызвал особенных возражений, а некоторые из них требуют продолжения диалога.
Ермак подчеркнул, что наиболее сильные споры возникли по пункту об ответственности руководства России за эскалацию противостояния.
Киев не пойдет ни на какие территориальные уступки ради подписания мирного договора, резюмировал чиновник.