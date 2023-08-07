Ермак заявил о разногласиях по «формуле мира» на саммите в Джидде

В ходе саммита в Джидде возникли определенные разногласия по ключевым пунктам украинской «формулы мира», рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

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Двухдневные консультации по мирному урегулированию ситуации на Украине прошли в Саудовской Аравии 5-6 августа. На конференцию были приглашены представители США, Китая, Индонезии, Индии, Мексики и ряда других стран. Россия не получила приглашение.

По словам Ермака, если бы все страны, что приняли участие в конференции, сразу приняли бы все условия, то в конце августа Киев принимал бы «саммит мира».

Вместе с тем, уточнил чиновник, ряд пунктов не вызвал особенных возражений, а некоторые из них требуют продолжения диалога.

Ермак подчеркнул, что наиболее сильные споры возникли по пункту об ответственности руководства России за эскалацию противостояния.