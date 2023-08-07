$94.81+1.03103.84+1.31

Байден пошутил на тему «списанных со счетов из-за возраста»

Президент США Джо Байден на встрече с игроками бейсбольного клуба «Хьюстон Астрос» пошутил на тему людей, «списанных со счетов из-за возраста». Видеозапись момента опубликовало РИА «Новости».

Джо Байден пошутил про свой возраст
© globallookpress.com

«Это непросто, когда люди списывают тебя со счетов и говорят, что твой расцвет миновал. Черт, я в этом что-то понимаю», — сказал Байден, вызвав смех у публики.

Отмечается, что шутка была адресована менеджеру команды — 74-летнему Дасти Бейкеру.

Винокур раскрыл реакцию Путина на его пародию Байдена

Напомним, что 80-летний президент США намерен избираться на новый срок в 2024 году. При этом многие в Соединенных Штатах считают, что он уже не способен исполнять обязанности главы государства, поскольку регулярно забывает слова, спотыкается, падает и теряется в пространстве.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости