Билл Гейтс рассказал, как изменил отношение ко сну

Американский миллиардер Билл Гейтс, экс-глава Microsoft, рассказал в новом выпуске подкаста Unconfuse Me, что осознанно выделял минимальное время на сон во время работы в корпорации.

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Предприниматель признался, что в начале 2000-х соревновался с коллегами в том, кто меньше времени отводит на сон. По его словам, в 40 лет он спал в среднем 6 часов в день, а иногда стремился вообще обходиться без сна. Периоды непрерывного бодрствования доходили до 96 часов.

Сотрудники корпорации, уточнил Гейтс, заявляли, что спят 3-4 часа в день, а иногда и вообще не ложатся. На фоне этого, заметил предприниматель, он принял решение максимально сократить время сна, так как полагал, что много спят только ленивые люди.

Гейтс отметил, что в дальнейшем кардинально изменил свое мнение и теперь старается отводить на отдых не менее семи часов в сутки.

Ранее владелец Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что работает без выходных и праздников, а на сон отводит шесть часов в сутки.