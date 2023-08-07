На Аляске ввели чрезвычайное положение из-за ледника

В американском городе Джуно, который расположен в штате Аляска, ввели режим чрезвычайного положения из-за наводнения. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что в результате наводнения были уничтожены несколько зданий вдоль реки Менденхолл. Кроме того, ещё несколько строений находятся под угрозой обрушения. Причиной наводнения стал прорыв водохранилища на одноимённом леднике Менденхолл.

Как заявил гидролог Национальной метеорологической службы Аарон Джейкобс, вероятность подобного наводнения составляла менее одного процента. «Мы даже не думали, что это возможно», – заявил он.