Госдеп США оценил переговоры по Украине в Джидде без России

Двухдневный саммит в Саудовской Аравии, на котором представители 30 стран обсудили пути урегулирования ситуации на Украине, получился «продуктивным», заявил представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Об этом пишет РИА «Новости».

Соединенные Штаты посчитали продуктивным то, что делегации крупных стран смогли напрямую ознакомиться с украинской точкой зрения на конфликт, уточнил Миллер.

Кроме того, Киев смог донести до ряда государств свое видение «справедливого и прочного мира», включающее в себя сохранение территориальной целостности и суверенитета, заметил чиновник.

Миллер пояснил, что в Джидде США представляли советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан и заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

Напомним, что на двухдневные консультации по Украине были приглашены представители Китая, США, Бразилии, ЮАР, Индонезии и ряда других стран. Москва официальное приглашение на саммит не получила.