Появились подробности переговоров Кулебы с Блинкеном

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили международную повестку, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

В пресс-службе уточнили, что Блинкен и Кулеба обсудили развитие украинского контрнаступления. Кроме того, на переговорах стороны затронули вопрос двухдневного саммита, который на днях состоялся в Саудовской Аравии.

Также, уточнили в Госдепе, была поднята тема долгосрочных договоренностей о гарантиях безопасности между США и Украиной.

Ранее Блинкен сообщил, что Вашингтон сделает все необходимое для обеспечения беспрепятственного экспорта сельхозтоваров, если Россия вернется к черноморской инициативе.