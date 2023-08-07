В Афганистане ужесточат борьбу с магами и колдунами

Правящее в Афганистане движение «Талибан»* решило ужесточить борьбу со всеми, кто совершает противоречащие шариату ритуалы. Об этом заявил пресс-секретарь министерства исламской ориентации, повеления благого и запрета предосудительного Акиф Мохаджер, передает «РИА Новости».

«Колдуны и маги должны быть преданы суду, и они должны понести наказание в соответствии с законами шариата», — сказал он.

По словам Мохаджера, они создают проблемы в семьях, вызывая конфликты между супругами, и вредят бизнесу. Кроме того он заявил, что колдуны и маги используют свои шарлатанские навыки, амулеты и прочую символику с целью личного обогащения.

Ранее «Талибан»* ввел ограничения на выдачу паспортов в Афганистане. В частности, мера коснулась тех, кому выдали запрет на выезд из страны.