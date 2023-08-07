Румыния передала Молдавии партию внедорожников, бронежилетов и касок

Румынские власти передали Молдавии в дар средства индивидуальной защиты — бронежилеты, каски, а также внедорожники.

Об этом проинформировало Минобороны Молдавии.

Торжественная церемония передачи проходила в рамках визита министра обороны Румынии Анджела Тылвара в Кишинёв. Также там присутствовал руководитель оборонного ведомства Молдавии Анатолий Носатый.

Тылвар заявил о готовности и впредь поддерживать модернизацию Национальной армии Молдавии путём совместных программ и проектов.

«Недавнее пожертвование средств индивидуальной защиты и внедорожников является конкретным примером нашей заботы о том, чтобы внести свой вклад в предоставление необходимых ресурсов для оснащения солдат Национальной армии», — отметил Тылвар.