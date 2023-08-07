В Эстонии у россиянина конфисковали пиявки в пользу государства

Гражданин России попытался провезти в Эстонию 21 медицинскую пиявку, однако эстонские таможенники на пункте пограничного пропуска в Нарве конфисковали их. Об этом пишет эстонский портал государственного телерадиовещания ERR.

По его информации, россиянин заявил таможенникам, что оставил незаконченным лечение пиявками в РФ, поэтому взял их с собой, чтобы продолжить лечение в прибалтийской республике. Также гражданин России показал им чек о покупке пиявок. Его проинформировали, что «охраняемые виды могут быть ввезены из третьих стран только при наличии разрешений CITES». Поскольку у россиянина не было такого разрешения, то пиявки «стали собственностью» Эстонии, сообщает ERR.