Маску может потребоваться операция

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что ему может потребоваться операция. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter), передает Интерфакс.

По словам Маска, 8 августа ему сделают МРТ шеи и верхней части спины. По результатам обследования ему может потребоваться операция.

Ранее Маск сообщал о болях в спине после поединка с борцом сумо и предупреждал, что ему может потребоваться «укрепление титановой пластины, скрепляющей позвонки». При этом миллиардер должен сразиться с главой Meta* Марком Цукербергом. Причиной их конфликта стал запуск аналога X — платформы под названием Threads. Бой планировалось провести 26 августа.