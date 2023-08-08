В США количество родителей, желающих назвать детей в честь Барби, выросло на 300%

В США количество родителей, желающих назвать своих детей в честь Барби, выросло на 300%, пишет TMZ.
Как пишут СМИ, рост интереса к имени Барби вызван премьерой фильма о жизни куклы. Кроме того, спрос на имя Кен для мальчиков также увеличился на 200%. По данным специалистов, имя Барби стало популярным в США в 1959 году, когда кукла была только выпущена.
В тот период примерно 100 младенцев на миллион были названы в честь куклы, а пик популярности этого имени пришелся на 1964 год, после чего тренд пошел на спад. Однако после того, как сборы «Барби» превысили $1млрд в мировом прокате, специалисты прогнозируют очередной всплеск.
Ранее стало известно, что ритуальное агентство в Сальвадоре предлагает клиентам розовые гробы с изображениями Барби. Предложение, по словам владельца агентства, пользуется активным спросом.