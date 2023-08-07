Митрополит УПЦ Ионафан приговорен к пяти годам тюрьмы «за публичное оправдание вооруженной агрессии против Украины», сообщает СБУ в своем Telegram-канале.

По данным СБУ, суд подтвердил доказательную базу, собранную спецслужбой, и назначил клирику наказание — пять лет лишения свободы.

Ранее митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (Снигирев) заявил, что сторонники ПЦУ захватили Сретенский храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Черкассы на Украине.

По словам Феодосия, храм, в который были вложены средства законно существующего юридического лица, был фактически украден у Черкасской епархии путем рейдерской схемы.

Митрополит рассказал, что рейдеры собрали на стадионе депутатов горсовета, бюджетников и людей, которые не имели отношения к храму. Данное собрание назвали «приходским», и после него было принято решение о переходе храма в подчинение ПЦУ. В госреестр внесли изменение о смене юридического лица.