Ван И назвал важнейшую задачу для РФ и КНР

Ван И раскрыл важнейшую задачу для РФ и КНР
Важнейшей задачей для России и Китая является реализация консенсуса лидеров двух стран и содействие постоянному развитию двусторонних отношений. Такое заявление в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сделал министр иностранных дел КНР Ван И. Его слова приводятся на сайте китайского ведомства.
«В настоящее время важнейшей задачей обеих сторон является продолжение реализации консенсуса, достигнутого главами двух государств и содействие всеобъемлющему стратегическому партнерству и координации между Китаем и Россией, вступающих в новую эпоху», — сказал Ван И.
Также он отметил, что Пекин «сохранит независимую и справедливую позицию» по конфликту на Украине. По словам Ван И, КНР приложит усилия, чтобы «найти политический путь его урегулирования».