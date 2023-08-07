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Ван И раскрыл важнейшую задачу для РФ и КНР

Важнейшей задачей для России и Китая является реализация консенсуса лидеров двух стран и содействие постоянному развитию двусторонних отношений. Такое заявление в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сделал министр иностранных дел КНР Ван И. Его слова приводятся на сайте китайского ведомства.

Ван И назвал важнейшую задачу для РФ и КНР
© РИА Новости

«В настоящее время важнейшей задачей обеих сторон является продолжение реализации консенсуса, достигнутого главами двух государств и содействие всеобъемлющему стратегическому партнерству и координации между Китаем и Россией, вступающих в новую эпоху», — сказал Ван И.

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Также он отметил, что Пекин «сохранит независимую и справедливую позицию» по конфликту на Украине. По словам Ван И, КНР приложит усилия, чтобы «найти политический путь его урегулирования».

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