Ван И назвал важнейшую задачу для РФ и КНР

Важнейшей задачей для России и Китая является реализация консенсуса лидеров двух стран и содействие постоянному развитию двусторонних отношений. Такое заявление в разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сделал министр иностранных дел КНР Ван И. Его слова приводятся на сайте китайского ведомства.