Эстония пообещала не высылать россиян

Министерств внутренних дел (МВД) Эстонии пообещало не высылать россиян из страны из-за нецелесообразности таких мер. Об этом рассказал глава ведомства Лаури Ляэнеметс, передает агентство ERR.

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«Мы не обсуждали это предложение в свете того, чтобы делать какие-то анкеты. На самом деле это не дает реальной картины тех людей, которые могут представлять опасность», — сказал Ляэнеметс.

Он добавил, что представляющие опасность лица умеют «очень хорошо врать и отвечать так, как мы хотим услышать или увидеть в анкете».

Кроме того, глава МВД заявил, что уровень владения эстонским языком оценивается при продлении вида на жительство, и республика не планирует никаких изменений в требованиях к знанию языка. «Представляющих угрозу безопасности пророссийских лиц будет находить Полиция безопасности», — подчеркнул он.