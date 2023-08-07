Во Франции из пыточной освободили считавшуюся пропавшей с 2011 года женщину

53-летняя женщина, похищенная в 2011 года в квартире в Форбахе на востоке Франции, была обнаружена в понедельник французской полицией. Ей удалось украсть телефон, чтобы связаться со службами экстренной помощи.

Мужчина, гражданин Германии, был арестован полицией в 6 часов утра в понедельник и заключен под стражу, продолжил тот же источник. Как оказалось, именно он инсценировал похищение женщины, которая оказалась его женой, и заявил о ее пропаже.