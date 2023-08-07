Во Франции из пыточной освободили считавшуюся пропавшей с 2011 года женщину
53-летняя женщина, похищенная в 2011 года в квартире в Форбахе на востоке Франции, была обнаружена в понедельник французской полицией. Ей удалось украсть телефон, чтобы связаться со службами экстренной помощи.
Мужчина, гражданин Германии, был арестован полицией в 6 часов утра в понедельник и заключен под стражу, продолжил тот же источник. Как оказалось, именно он инсценировал похищение женщины, которая оказалась его женой, и заявил о ее пропаже.
Его жена была найдена в комнате, голая, с обритой головой, истощенная и со сломанными костями. По данным радиостанции RMC, женщина имеет французское и немецкое гражданство. Она была госпитализирована. По словам источника в полиции, женщина, вероятно, подвергалась пыткам. В квартире пары была обнаружена скамья для пыток, и все комнаты в квартире были экранированы.