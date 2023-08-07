На Западе объяснили отсутствие прорыва на переговорах по Украине в Джидде

«Встреча в Джидде, состоявшаяся на выходных, не стала и не могла стать прорывом к миру, тем более что на ней отсутствовала Россия, но она показывает, что линии немного сдвигаются», — сказал он, охарактеризовав прошедшие переговоры «первым робким шагом вперед».