На северо-западе Турции загорелся химзавод

Пожар вспыхнул на химзаводе в турецкой провинции Текирдаг на западе страны, сообщает телеканал A haber. ЧП произошло в районе Черкезкёй в организованной промышленной зоне Велимеше.

© ТК «Звезда»

Как рассказали рабочие предприятия, на место происшествия выехало множество пожарных. Бригады пытаются взять огонь под контроль. Причины возгорания пока не установлены.

Усилены меры для предотвращения возможного распространения огня на другие предприятия. Данных о погибших и пострадавших пока нет.