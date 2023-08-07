Президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой в сторону своего коллеги из Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву за предложение дать гарантии безопасности для России. Об этом Зеленский рассказал в интервью CNN Brazil.

«Странно говорить о безопасности Российской Федерации. Только Россия, Путин и Лула говорят о безопасности России, о гарантиях, которые необходимо дать для безопасности России», – заявил Зеленский.

Он также добавил, что бразильский лидер не должен соглашаться со всем тем, что говорит президент РФ Владимир Путин, так как Бразилию мировое сообщество уважает больше, чем Россию.

«Честно говоря, если президент Лула хочет мне что-то сказать, пусть он сядет и скажет мне», – добавил Зеленский.