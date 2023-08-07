Бразилец заплатил 1 млн реалов за заморозку и оживление тела после смерти

29-летний бразилец Винисиус Вилела заплатил 1 млн реалов (около 19 млн рублей) за то, чтобы его заморозили после смерти с возможностью последующей реанимации, пишет Globo. Энтузиаст инвестировал в исследования по криогенике, чтобы получить возможность жить вечно. Вилела разработал программное обеспечение, позволяющее охладить клетки тела мертвого человека, но не дать им полностью замерзнуть. По его словам, это поможет сохранить умерших людей до того момента, когда появится технология воскрешения.

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С подросткового возраста я задумывался об увеличении продолжительности жизни. Я всегда был человеком, скажем так, очень привязанным к жизни, и я всегда проводил исследования о том, как я могу прожить дольше, как я могу сохранить здоровье на долгие годы, — сообщил Вилела.

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Исследователь создал технологию, позволяющую заморозить только голову человека за 450 тысяч реалов (около 9 млн рублей) и заранее выплачивать деньги на протяжении жизни равными платежами. Мозг покойного, по сообщению издания, впоследствии могут использовать для перенесения информации из него в новое тело. По заверениям Вилелы, тела могут храниться десятилетиями, при том, что к покойникам будут относиться как к живым пациентам.

Мне нравится наука, мне нравятся исследования. Я верю, что людей, содержащихся в холоде, можно излечить — но не от болезни, а от самой смерти. Когда кто-то умирает, его обычно хоронят или кремируют. Мы предлагаем третий вариант: дать человеку шанс однажды воскреснуть, излечиться от болезни, которая у него была, и встретить своих пра-пра-пра- правнуков, — говорит исследователь.