«В этом отношении никакого приглашения выдано не было», — сказала министр в ответ на вопрос, приглашен ли глава французского государства.

В июле портал News24 сообщил, что Макрон, который ранее просил власти Южно-Африканской Республики принять его на саммите БРИКС в августе, не получил приглашения на это мероприятие.

20 июня глава Министерства иностранных дел Франции Катрин Колонна подтвердила, что французский лидер хотел бы получить приглашение на следующий саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), который запланирован на 22-24 августа в Йоханнесбурге.