На саммит БРИКС пригласили 87 лидеров стран и организаций

Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса пригласил на встречи в рамках саммита БРИКС лидеров 67 стран Африки и «глобального Юга» и 20 представителей организаций. Об этом сообщил глава МИД ЮАР Наледи Пандор, передает «РИА Новости».

«Таким образом, президент пригласил (при общей поддержке лидеров стран БРИКС) 67 лидеров из Африки и "глобального Юга" посетить мероприятие по вопросу контактов объединения и Африки и диалогов "БРИКС плюс"», — приводятся в материале его слова.

Пандор отметил, что на данный момент свое участие в саммите подтвердили 34 страны. Также приглашения на мероприятия были направлены генсеку ООН и представителям других организаций, добавил он.

Кроме того Пандор заявил, что на вступление в БРИКС подали заявки 23 страны, поэтому одной из ключевых тем саммита станет вопрос о расширении объединения. При этом, по его словам, президент Франции Эммануэль Макрон на встречу БРИКС приглашен не был.