Топ-менеджер Daimler Truck Йохен Гетц трагически погиб в возрасте 52 лет
Финансовый директор германского производителя грузовиков Daimler Truck Holding AG Йохен Гетц трагически погиб, сообщили в компании.
Причина гибели топ-менеджера не уточняется, известно лишь, что причиной стал "трагический инцидент".
Йохену Гетцу было 52 года. В Daimler Group он работал более 30 лет.
С июля 2021 года Гетц был членом правления Daimler Truck Holding AG, в компании он занимался финансами, закупками, а также IT-сферой.