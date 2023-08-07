Топ-менеджер Daimler Truck Йохен Гетц трагически погиб в возрасте 52 лет

Финансовый директор германского производителя грузовиков Daimler Truck Holding AG Йохен Гетц трагически погиб, сообщили в компании.

Причина гибели топ-менеджера не уточняется, известно лишь, что причиной стал "трагический инцидент".

Йохену Гетцу было 52 года. В Daimler Group он работал более 30 лет.