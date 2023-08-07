Европе предрекли возвращение экстремальной жары

Сильный шторм «Ханс», обрушившийся на скандинавские страны, привел к изменению воздушных потоков из-за шквалистого ветра. Этот фактор может стать предпосылкой для возвращения аномальной жары в южноевропейские государства, включая Испанию, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогнозы метеорологов.

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На этой неделе в некоторых частях страны ожидаются рекордно высокие температуры. В сельской местности, расположенной вблизи Севильи, воздух может прогреться до 44 градусов Цельсия. Возвращение аномальной жары в регион приведет к повышенному риску возобновления масштабных лесных пожаров. До этого более 430 гектаров территории Каталонии выгорели в результате стихийных бедствий — теперь подобная опасность угрожает другим регионам Испании.

Ранее с усилением пожаров из-за резкого ветра столкнулись власти Кипра, которые обратились за помощью в тушении к руководству Евросоюза (ЕС). Мощный очаг возгораний вспыхнул 4 августа в районе плотины Аласса к северу от города Лимассол. В результате стихийного бедствия выгорели десять квадратных километров территории. В ближайшем будущем экстремальные погодные условия могут охватить большинство стран Южной Европы, предупредили эксперты.