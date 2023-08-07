Пока вы не уснули: поручение Путина «Ростеху» и причина взрыва в порту в Турции

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Путин поручил нарастить производство танков «Прорыв» и дронов «Ланцет»

Президент РФ Владимир Путин поручил нарастить производство беспилотников «Куб» и «Ланцет». Об этом сообщает ТАСС.

Такое поручение президент дал на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Дроны разработаны и выпускаются одним из подразделений концерна «Калашников» (входит в Ростех).

Путин подчеркнул, что предприятия должны увеличить долю производства новейших вооружений, в том числе танков Т-90М «Прорыв», «Ланцетов»и «Кубов».

Песков заявил о неверной интерпретации NYT его слов о выборах президента

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что газета The New York Times (NYT) приписала ему неверное утверждение о президентских выборах 2024 года в России. Комментарий приводит ТАСС.

Газета опубликовала статью с цитатами Пескова, где тот якобы назвал выборы в России не столько демократией, сколько «дорогостоящей бюрократией». Представитель Кремля, как утверждалось, также заявил, что российский лидер Владимир Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90 процентов голосов.

По словам Пескова, он действительно обсуждал с журналистом выборы, но толкование его ответа совершенно неверно.

Названа предварительная причина взрыва в порту Турции

В турецком порту Деридже произошел сильный взрыв. Пострадали десять человек, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии, рассказал губернатор северо-западной провинции Коджаели Седдар Явуз. Об этом пишет РИА «Новости».

Инцидент произошел около 14.40 мск.

«У нас 10 пострадавших. Один из них находится в тяжелом состоянии», - заметил губернатор.

Глава провинции предположил, что причиной взрыва стало скопление пыли во время перегрузки зерна в элеватор.

Макрона не пригласили на саммит БРИКС

Глава МИД Южно-Африканской Республики (ЮАР) Наледи Пандор заявила, что президента Франции Эммануэля Макрона не пригласили на саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), передает РИА Новости.

«В этом отношении никакого приглашения выдано не было», — сказала министр в ответ на вопрос, приглашен ли глава французского государства.

В июле портал News24 сообщил, что Макрон, который ранее просил власти Южно-Африканской Республики принять его на саммите БРИКС в августе, не получил приглашения на это мероприятие.

Украина получила французские ракеты большой дальности SCALP

Википедия

Украина получила ракеты большой дальности SCALP от Франции. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в Telegram-канале.

К публикации, посвященной Дню воздушных сил украинских войск, он приложил видео, на котором запечатлен один из снарядов. Украинский президент расписался на нем.

Зеленский также заслушал доклад о работе западных комплексов ПВО Patriot и IRIS-T и осмотрел cамолеты Су-24М, Су-27 и МиГ-29. Их модернизировали под поставляемое союзниками вооружение, в том числе дальнобойные британские ракеты Storm Shadow и противорадиолокационные ракеты AGM HARM.

МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую Соколову*

CC BY-SA 4.0 / Ольга Борщенко /

Министерство внутренних дел России объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову*. Это следует из ее карточки.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — подчеркивается в ней.

При этом информации о том, по какой статье ее ищут, пока нет.

15-летний российский подросток из ревности зарезал 17-летнюю девушку

В Свердловской области 15-летний российский подросток из ревности зарезал 17-летнюю девушку. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает издание Е1.

По данным издания, трагедия произошла, когда оба подростка находились в гостях на улице Надеждинской в Старой Сортировке. Школьники проживали недалеко от места убийства. Возбуждено уголовное дело, сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

По информации E1.RU, мотивом убийства послужила ревность.

Экс-футболист ЦСКА поехал защищать Донбасс в составе околофутбольного батальона

Бывший футболист московских ЦСКА и «Локомотива» Андрей Соломатин отправился защищать Донбасс, информирует телеграм-канал Mash. Он подписал контракт с околофутбольным батальном Española — это первый добровольческий отряд, сформированный из российских футбольных фанатов.

Согласно сведениям источника, Соломатин получил позывной «Солома» и уже отправился на боевые позиции под Бахмутом. Оттуда Андрей записал видео, на котором призвал футболистов помогать болельщикам, защищающим интересы родины на передовой.

В России признали законным запрет проведения УЗИ без направления врача

Верховный суд России признал законным запрет проводить УЗИ без направления лечащего врача. Как пишут РИА Новости, об этом говорится в определении судебной коллегии по административным делам.

Отмечается, что суд рассмотрел иск женщины, которой в частной клинике отказались делать УЗИ без предварительной консультации с их медиком.

На руках у женщины была только рекомендация от врача государственной поликлиники, которую не приняли, так как она не была оформлена как направление в конкретную медорганизацию.

Налоговая заблокировала счета Анастасии Заворотнюк

Федеральная налоговая служба приняла решение о приостановке операций по счетам актрисы Анастасии Заворотнюк, которая с 2019 года борется с раком головного мозга. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным канала, поводом для этого решения стало неисполнение налогоплательщиком требования об уплате задолженности в размере 169 тыс. рублей.