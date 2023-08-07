Эрдогана проинформировали о взрыве на элеваторе в порту Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был проинформирован о произошедшем взрыве на элеваторе в порту на западе Турции во время проведения заседания кабинета министров республики в Анкаре. Об этом сообщил ТАСС источник в администрации турецкого президента.