Названа предварительная причина взрыва в порту Турции
Инцидент в турецком порту произошел из-за «взрыва зерновой пыли» во время загрузки зерна на судно. Об этом рассказали власти Турции.
«Причиной инцидента в порту Дериндже стал «взрыв зерновой пыли», — заявили турецкие власти.
Там добавили, что взрыв произошел во время загрузки зерна на корабль.
Ранее стало известно, что в порту Дериндже в Турции произошел взрыв во время загрузки пшеницы на корабль. Эпицентр взрыва находился в одном из силосов с пшеницей. На место происшествия направлены спасательные бригады.