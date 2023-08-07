Названа предварительная причина взрыва в порту Турции

Инцидент в турецком порту произошел из-за «взрыва зерновой пыли» во время загрузки зерна на судно. Об этом рассказали власти Турции.

«Причиной инцидента в порту Дериндже стал «взрыв зерновой пыли», — заявили турецкие власти.

Там добавили, что взрыв произошел во время загрузки зерна на корабль.