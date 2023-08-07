Президент ЮАР позвал лидеров 67 стран на встречи в рамках саммита БРИКС

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса пригласил на встречи в рамках саммита БРИКС глав 67 государств, об этом сообщила во время брифинга министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор, трансляция ее выступления велась на YouTube. По ее словам, 34 приглашенные страны уже дали согласие на участие во встречах.