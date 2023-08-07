Француза заподозрили в пытках жены, длившихся на протяжении 12 лет

В городе Форбак на северо-востоке Франции задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в пытках жены в течение 12 лет. Об этом сообщает BFM TV.

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По данным канала, 53-летней женщине, гражданке Германии, удалось украсть у мужа телефон и связаться с немецкой службой экстренной помощи в Висбадене. Затем сотрудники службы обратилась в управление общественной безопасности французского департамента Мозель.

Полицейские пришли по указанному адресу и обнаружили там мужчину и голую женщину с обритой головой, запертую в комнате. Женщина заявила, что ее держали взаперти и пытали с 2011 года. Из-за недоедания и старых переломов рук и ног ее доставили в больницу, сейчас женщина находится в реанимации. Все окна в доме, где ее нашли, были зарешечены, отмечает BFM TV.

Мужчину арестовали. Против него возбудили дело по факту похищения человека, пыток и изнасилования при отягчающих обстоятельствах.

По словам источника телеканала в полиции, в 2019 году в дом пары приезжали полицейские после звонка обеспокоенного соседа. Тогда супруги заявили, что у них все в порядке.

Ранее Independent рассказала о французе-пенсионере, который в течение десяти лет снимал, как найденные им на тематическом форуме мужчины насилуют его спящую жену. Все это время мужчина подмешивал в еду жены снотворное.