С выставки о Гарри Поттере убрали упоминания о Джоан Роулинг

Американский музей убрал все упоминания о создательнице Гарри Поттера Джоан Роулинг с выставки, посвященной мальчику-волшебнику и его друзьям. Об этом пишет Deadline .

Представители музея поп-культуры в Сиэтле объясняли, что приняли такое решение из-за «суперненавистных и вызывающих разногласия» взглядов писательницы.

«В мире "Гарри Поттера" есть холодное, бессердечное, высасывающее радость существо, и на этот раз это не дементор», — заявил менеджер выставки Крис Мур .

«Ужасные новости, которыми я считаю своим долгом поделиться. Активисты пытаются организовать очередной бойкот моей работы, на этот раз сериала о Гарри Поттере. Поскольку предупрежден — значит вооружен, я запаслась большим запасом шампанского», — заявила писательница.

Автор книг оказалась в центре скандала после высказываний о трансгендерах. Она в том числе высмеяла авторскую колонку с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Роулинг пошутила, что автор колонки забыл слово «женщина».