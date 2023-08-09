Власти сообщили о повреждении нескольких ЛЭП и газопровода в Никополе

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем Telegram-канале сообщил, что несколько линий электропередачи (ЛЭП) и газопровод в Никополе получили повреждения в результате взрывов.

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«Повреждены два хозяйственных сооружения, четыре линии электропередач и газопровод», — написал он.

До этого сообщалось, что в пяти областях Украины более 30 населенных пунктов оказались обесточены из-за плохих погодных условий.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.