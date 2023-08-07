Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не желает переносить конфликт на территорию России. В интервью аргентинскому изданию Nacion он сказал, что это никогда не было целью украинских властей.

«Украина не желает продолжать военный конфликт на территории России, это никогда не было ее целью», — заявил Зеленский.

Напомним, что специальная военная операция продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны Киева.