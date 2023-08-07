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Зеленский заявил о нежелании Украины переносить конфликт в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не желает переносить конфликт на российскую территорию. Его слова приводит РИА Новости.

Зеленский заявил о нежелании Украины переносить конфликт в Россию
© Lenta.ru

«Украина не желает продолжать войну на территории России, это никогда не было ее целью», — сказал украинский лидер.

Ранее Зеленский выразил благодарность Службе безопасности Украины (СБУ) за «возвращение» конфликта в Россию. «Все мы благодарны Службе безопасности Украины за возвращение войны обратно», — заявлял президент страны.

3 августа в Совете национальной безопасности (СНБО) Украины подтвердили причастность СБУ к двум атакам на Крымский мост. 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали сооружение возле 145-й опоры.

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