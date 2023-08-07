Жителей Европы ограничили в воде на фоне засухи

Аномальная жара и засуха в Испании привела к ограничениям со стороны властей по использованию гидроресурсов в стране. Мера коснулась почти девяти миллионов граждан, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на El Pais.

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Газета отмечает, что в Каталонии ввели больше всего запретов на использование воды. К разным ограничениям прибегли в 495 муниципалитетах данного региона. В частности, речь идет о запретах на мытье автомобилей и полив садов.

От граждан и бизнеса требуется уменьшение промышленного потребления воды, а также сокращение бытового потребления (в том числе, стирку).

В автономном сообществе Андалусия также ввели ограничения для экономии воды. График отключения подачи воды в определенные часы был введен сорока муниципалитетами.

Души на пляжах были отключены в городе Малага.