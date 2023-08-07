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В офисе Зеленского назвали недопустимым компромисс в отношении России

Компромисса в виде немедленного прекращения огня и переговоров в отношении России быть не может, заявил в своем аккаунте в Twitter советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

В офисе Зеленского назвали недопустимым компромисс в отношении России
© globallookpress.com

Он подчеркнул, что единственной основой для переговоров может быть «формула мира» Зеленского. Подоляк еще раз подчеркнул, что решить конфликт на Украине возможно лишь выводом «российских войск за границы в 1991 году», сообщает РИА «Новости».

Напомним, «формула мира», которую продвигает Киев на различных переговорах, в частности в саудовской Джидде, представляет собой бессмысленный ультиматум России, который нацелен на затягивание боевых действий, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.