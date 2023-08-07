В офисе Зеленского назвали недопустимым компромисс в отношении России

Компромисса в виде немедленного прекращения огня и переговоров в отношении России быть не может, заявил в своем аккаунте в Twitter советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что единственной основой для переговоров может быть «формула мира» Зеленского. Подоляк еще раз подчеркнул, что решить конфликт на Украине возможно лишь выводом «российских войск за границы в 1991 году», сообщает РИА «Новости».