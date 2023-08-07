На Украине задержали женщину, готовившую покушение на Зеленского

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала женщину, якобы помогавшую готовить удар по Николаевской области во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.

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В СБУ задержанную назвали «российской информаторкой». Эта женщина - жительница города Очаков и бывшая продавщица военного магазина, расположенного на территории одной из воинских частей региона.

В спецслужбе утверждают, что накануне поездки Зеленского в Николаевскую область она собирала разведданные о запланированном визите.

«В первую очередь, злоумышленница пыталась установить время и перечень локаций ориентировочного маршрута главы государства на территории области», - заявили в СБУ.

В СБУ подчеркнули, что спецслужба «заблаговременно получила информацию о разведывательно-подрывной деятельности» женщины и приняла дополнительные меры безопасности во время визита Зеленского.

В СБУ утверждают, что задержанная также пыталась узнать расположение систем радиоэлектронной борьбы и складов боеприпасов ВСУ в районе Очакова. В СБУ заявили, что женщина была задержана при попытке передачи разведданных. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.