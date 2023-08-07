На Украине задержали женщину, готовившую покушение на Зеленского

В СБУ заявили о задержании женщины за подготовку удара по Зеленскому
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала женщину, якобы помогавшую готовить удар по Николаевской области во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщается в Telegram-канале СБУ.
В СБУ задержанную назвали «российской информаторкой». Эта женщина - жительница города Очаков и бывшая продавщица военного магазина, расположенного на территории одной из воинских частей региона.
В спецслужбе утверждают, что накануне поездки Зеленского в Николаевскую область она собирала разведданные о запланированном визите.
«В первую очередь, злоумышленница пыталась установить время и перечень локаций ориентировочного маршрута главы государства на территории области», - заявили в СБУ.
В СБУ подчеркнули, что спецслужба «заблаговременно получила информацию о разведывательно-подрывной деятельности» женщины и приняла дополнительные меры безопасности во время визита Зеленского.
В СБУ утверждают, что задержанная также пыталась узнать расположение систем радиоэлектронной борьбы и складов боеприпасов ВСУ в районе Очакова. В СБУ заявили, что женщина была задержана при попытке передачи разведданных. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.
Зеленский посетил Николаевскую и Одесскую области в конце июля. Сообщалось, что он побывал в больницах Николаева, Одессы и Очакова.