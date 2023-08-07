Мятежники, захватившие власть в Нигере, заявили о подготовке двумя государствами Центральной Африки сил для интервенции в страну. Об этом сообщает местное агентство ANP.

Согласно заявлению, «план войны» уже составлен, а государства начали предварительную переброску своих войск. Какие страны готовятся к военным действиям, в публикации не уточняется.

Напомним, что 27 июля в Нигере произошел военный переворот. Президент Мохамед Базум был захвачен мятежниками, которые позже объявили о закрытии границ страны. Позднее, 4 августа, командующий гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире местного телевидения как глава «Национального совета по защите отечества».