Американка установила мировой рекорд по самой громкой отрыжке

Жительница США установила мировой рекорд по самой громкой отрыжке, пишет Oddity Central. Как рассказала американка, она считает свой талант даром свыше.

Рекордсменку зовут Кимберли Винтер, она живет в штате Мэриленд. Для того, что зафиксировать рекорд, ее пригласили в звукозаписывающую студию с микрофоном. Громкость отрыжки американки составила 107,3 децибела, что на 0,3 больше предыдущего рекорда, установленного в 2009 году итальянкой Элизой Каньони.

Guinness World Records/YouTube

Кимберли назвала громкую отрыжку своим даром, однако не все в семье рады такому таланту женщины. Перед тем, как установить рекорд, Винтер неделями экспериментировала с различными продуктами и напитками, чтобы определить, какие из них покажут лучший результат.

Острая пища, как уверяет Кимберли, газированные напитки и алкоголь «творят чудеса», но женщина признается, что иногда помогает даже «немного воды».