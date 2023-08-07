В Нигере заявили, что на страну хотят напасть

Два центральноафриканских государства начали предварительную переброску сил для военной операции против Нигера, заявили мятежники, захватившие власть в стране, сообщает нигерское агентство ANP. В «Национальном совете по защите отечества» страны добавили, что план интервенции уже составлен.

Несмотря на неодобрение народа Нигера и народами стран ЭКОВАС, план этой войны (военной интервенции в Нигер) уже составлен... В двух странах Центральной Африки началась предварительная переброска сил для участия в ней, — сообщили мятежники.

Ранее сообщалось, что срок ультиматума сообщества стран Западной Африки истек в воскресенье, 6 августа.

27 июля нигерийские военные объявили о свержении президента страны Мохамеда Базума. Гвардия главы государства заблокировала его резиденцию. После этого в стране был введен комендантский час и приостановлена работа всех госучреждений.