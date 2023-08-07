Шольцу предложат место для переговоров России и Украины

Мэр Баден-Бадена Дитмар Шпет отправит правительству ФРГ официальное предложение сделать курорт местом проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом Шпет заявил в интервью газете Badische Neueste Nachrichten.

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Политик планирует направить такие письма канцлеру Германии Олафу Шольцу и министру иностранных дел Анналене Бербок в конце августа или начале сентября.

Шпет также подчеркнул, что за курортным городом исторически сложилась репутация «места встречи всего мира» и «мирных встреч».

«Баден-Баден — лучший пример того, как мирно могут жить вместе русский и украинский народы», — убежден он.