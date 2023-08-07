На Украине задержали женщину, готовившую покушение на Зеленского

В связи с предполагаемым заговором на убийство президента Украины Владимира Зеленского, женщина родом из Николаева была задержана Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает издание ABC News.

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«Женщина была задержана СБУ в связи с предполагаемым заговором с целью нападения на Зеленского», — говорится в материале издания.

Там добавили, что в данный момент ее допрашивают в связи с участием в заговоре, который предполагал передачу российским силам информации о местонахождении президента Украины и планирование авиаудара во время визита Зеленского в Николаевскую область. Имя задержанной пока не разглашается, заключил автор материала.