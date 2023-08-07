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На Украине задержали женщину, готовившую покушение на Зеленского

В связи с предполагаемым заговором на убийство президента Украины Владимира Зеленского, женщина родом из Николаева была задержана Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает издание ABC News.

На Украине задержали женщину, готовившую покушение на Зеленского
© Официальный сайт президента Украины

«Женщина была задержана СБУ в связи с предполагаемым заговором с целью нападения на Зеленского», — говорится в материале издания.

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Там добавили, что в данный момент ее допрашивают в связи с участием в заговоре, который предполагал передачу российским силам информации о местонахождении президента Украины и планирование авиаудара во время визита Зеленского в Николаевскую область. Имя задержанной пока не разглашается, заключил автор материала.

Ранее стало известно, что в окружении Владимира Зеленского возникает заговор с целью его убийства. Известно о намерениях западных стран подготовить информационную кампанию, обвиняющую Россию в этом преступлении. В самом начале спецоперации на Украине стало известно о первой попытке покушения на украинского лидера после того, как оружие было роздано множеству людей, передают «Дни.ру».

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