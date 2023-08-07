Владелец кафе в Китае отравил еду в заведении конкурента
Владельца кафе на востоке Китая задержали за отравление еды в заведении конкурента. Как сообщает South China Morning Post, в результате его действий пострадали по меньшей мере 10 человек.
Инцидент произошел в провинции Чжэцзян. Экспертиза показала, что потерпевшие отравились нитритом натрия — он вызвал у них головокружение и рвоту. Найти подозреваемого удалось по записям с камер видеонаблюдения. Хозяйка кафе решила установить их, поскольку подозревала, что владелец соседнего кафе уже пытался отравить посетителей ее заведения.
Личность задержанного мужчины не раскрывается — известно, что ему от 30 до 40 лет. Женщина считает, что таким образом он хотел отпугнуть посетителей от ее кафе, чтобы получать все заказы в округе. Сама она избавилась от всех запасенных продуктов и закупила новую партию, чтобы не допустить новых отравлений.