Владелец кафе в Китае отравил еду в заведении конкурента

Владельца кафе на востоке Китая задержали за отравление еды в заведении конкурента. Как сообщает South China Morning Post, в результате его действий пострадали по меньшей мере 10 человек.

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Инцидент произошел в провинции Чжэцзян. Экспертиза показала, что потерпевшие отравились нитритом натрия — он вызвал у них головокружение и рвоту. Найти подозреваемого удалось по записям с камер видеонаблюдения. Хозяйка кафе решила установить их, поскольку подозревала, что владелец соседнего кафе уже пытался отравить посетителей ее заведения.