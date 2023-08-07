Президент Украины Владимир Зеленский в ходе совещания с министрами дал ряд поручений по возобновлению работы зернового коридора.

«Также готовим к выполнению некоторые решения Ставки ВГК (Ставка Верховного главнокомандования — прим. ред.) по продлению «зернового коридора»», — говорится в сообщении украинского лидера в Telegram.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

17 июля 2023 года сделка прекратила действие. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия вернется в зерновую сделку в случае снятия ограничений с ее сельскохозяйственного экспорта.