Украинский священник назвал русский народ прекрасным

Священник греко-католический церкви Роман Курах назвал русский народ прекрасным и призвал молиться о мире между Россией и Украиной. Об этом сообщила украинская журналистка Дарья Сипигина на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в стране экстремистской и запрещена).

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Во время проповеди он сказал о необходимости молиться о прекращении боевых действий, чтобы «два прекрасных народа строили Царство небесное здесь, на земле» и «славили Господа в вечности вместе, когда попадут на небеса».

Журналиста оскорбилась этими словами и высказала священнику недовольство. Но священник отказался извиняться и заявил, что его брат находится на фронте, и сам он вправе высказывать свои мысли.