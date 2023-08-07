В Испании объявили погодное предупреждение из-за экстремальной жары

Государственное метеорологическое агентство Испании объявило предупреждение о неблагоприятной погоде на территории почти всего королевства из-за сильной жары.

Ведомство повысило уровень тревоги в большинстве провинций до желтого (опасность) и оранжевого (высокая опасность). Согласно прогнозам, температура воздуха может превысить 44 градуса. Предупреждение о неблагоприятной погоде объявлено на ближайшие несколько дней. В Мадриде о

жидается, что столбик термометра поднимется до 40 градусов.