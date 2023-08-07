Глава МИД Ирана прокомментировал информацию о поставке дронов России

Иранский министр иностранных дел Амир Хосейн Абдоллахиян отверг утверждения, что Иран поставлял беспилотники России. Об этом сообщает NHK.

Такое заявление глава МИД Ирана сделал 7 августа на пресс-конференции в Токио, где он проведет переговоры с японским коллегой Ёсимасой Хаяси.

Комментируя отношения с РФ, Абдоллахиян назвал Россию «важной соседней страной» для Ирана. Он подчеркнул, что Россия и Иран сотрудничают в разных областях, включая торговлю, экономику и туризм.

Министр заявил, что за время украинского кризиса Иран не предоставлял России беспилотники и оружие иранского производства. В то же время он раскритиковал военную поддержку Украины западными странами.

«Именно поставки оружия на Украину Западом провоцируют бойню и дальнейшие разрушения», - подчеркнул Абдоллахиян.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее называл информацию о поставках России иранских беспилотников вбросами.