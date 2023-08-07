МИД РФ заявил, что Киев "формулой Зеленского" пытается принизить другие инициативы

Киев и Запад продвижением "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского пытаются принизить инициативы других стран и монополизировать право на их выдвижение. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи со встречей в Джидде по украинской тематике.